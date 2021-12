ITALIANO, Non è il momento per il mercato

Oltre a presentare il match di domani col Bologna, durante la conferenza stampa della viglia il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha risposto anche ad una domanda di mercato che riguarda il futuro di Nikola Milenkovic ribadendo la volontà di pensare solo al campo fino al termine dell'anno solare: "Un ragazzo come Milenkovic non può fare una panchina che subito viene messo sul mercato. A parte le battute non ho mai pensato a quello che può accadere a gennaio perché l'attenzione è sul campionato, su quello che dobbiamo cercare di fare in termini di punti in queste ultime partite che mancano alla fine del girone di andata. Non mi sono posto altri problemi. Abbiamo vinto contro la Samp, reagendo bene al ko di Empoli, ora vogliamo ottenere più punti possibile in questi 4 match: ci dobbiamo provare e dobbiamo cercare di cambiare atteggiamento fuori casa perché non è possibile quello che sta accadendo. Da domani mi auguro si possa vedere una Fiorentina diversa per quanto riguarda il risultato. Sul mercato non so cosa dire... Forse non è il momento perché la concentrazione è su queste 4 partite. Vogliamo ottimizzare quello che stiamo facendo cioè qualcosa di buono e dobbiamo cercare di spingere. Non ne sento parlare né all'interno e né all'esterno o perlomeno poco. Queste notizie tirate fuori così non danno fastidio a me e ai ragazzi. Dentro lo spogliatoio parliamo di questo".