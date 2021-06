ITALIANO, Lo staff tecnico a tinte viola: i nomi

In attesa che Vincenzo Italiano rescinda ufficialmente dallo Spezia e che altrettanto faccia il suo staff (con contropartite tecniche o meno) vediamo chi sono i collaboratori che ha avuto in questa stagione di A nel club ligure e che dovrebbero seguirlo a Firenze. Uno staff di giovani, come in fondo il tecnico e due sono anche legati alla Fiorentina in qualche modo, visto che il secondo è Daniel Niccolini (nella foto), figlio di Maurizio attuale responsabile scouting nel settore giovanile viola, che ha conosciuto il tecnico a fine carriera alla Vigontina San Paolo in serie D. L'altro semi-viola è il match analyst Stefano Firicano, fratello dell'ex difensore viola Aldo.

Tra i. nomi "noti", Simone Lorieri, preparatore atletico figlio dell'ex portiere Fabrizio. Con l'altro preparatore Ivano Tito, orvietano, Italiano ha condiviso da calciatore la breve ma importante esperienza nel Perugia, dopo la squalifica per il calcio scommesse (una volta scontata indossò anche la fascia da capitano) ma anche e soprattutto nel Chievo Verona. Italiano lo ha poi voluto con sé in A lo scorso anno, strappandolo al Pordenone. Poi c'è il preparatore Piero Campo, che lavora con lui da Trapani.

Marco Turati ha invece terminato da poco la carriera di giocatore (in Toscana ha giocato nel Grosseto) per poi diventare collaboratore di Italiano, suo amico ed ex compagno nel Verona. I due furono coinvolti nello scandalo scommesse proprio per la loro amicizia, secondo l'accusa di tentata combine fatta dal maremmano Carobbio. Le vicende e le sofferenze (i due si sono sempre dichiarati innocenti) non hanno scalfito il rapporto di amicizia. Il preparatore dei portieri infine è Angelo Porracchio, con Italiano da Trapani.

Allenatore in seconda: Daniel Niccolini

Collaboratore tecnico: Marco Turati

Prep. Atletico: Piero Campo, Simone Lorieri, Ivano Tito

Prep. Portieri: Angelo Porracchio

Match Analyst: Stefano Firicano