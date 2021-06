ITALIANO, Dirigenza sta sistemando ultimi dettagli

La Fiorentina e Vincenzo Italiano sono davvero vicinissimi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it infatti, la dirigenza è al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli per poter ufficializzare il nuovo tecnico della squadra. Non è da escludere che l'annuncio possa arrivare in giornata, ma ancora non ci sono certezze definitive.