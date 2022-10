ITALIANO, Arrabbiato per il gol ma ottima prestazione

Vincenzo Italiano ha commentato a Dazn la sconfitta per 1-0 contro l'Atalanta. Ecco le sue parole: "In occasione del gol mi sono arrabbiato, era successo anche nel primo tempo, poi alla fine ci hanno puniti. Uscire sconfitti è troppo, abbiamo avuto occasioni importanti e abbiamo fatto un'ottima prestazione da squadra vera. Non dobbiamo perdere la fiducia. Chiaro, ci manca la qualità degli ultimi metri, ma dobbiamo insistere. Continuiamo ad avere tanti presupposti per far gol, e qui a Bergamo non era facile, ma ci manca quella qualità per farli. Va trovato l'aspetto mentale che ci fa fare il salto. Abbiamo messo tutti gli attaccanti in campo, volevamo pareggiarla"

Poi conclude: "Barak, Saponara e Ikonè hanno attaccato lo spazio centrale, poi sul finale lo hanno fatto gli attaccanti: abbiamo creato tanto. Mi aspetto punti e risultati, come abbiamo provato a fare anche oggi. Non dobbiamo essere attendisti ma dobbiamo continuare a proporre il solito calcio. Lo stesso discorso vale per la Conference".