ITALIANO, A breve summit mercato con la dirigenza

La Repubblica (ed. Firenze) cerca di dare una risposta a come si risolverà la questione legata a Lucas Torreira. Il tema è anche tecnico perché Amrabat rappresenta un investimento importante per la Fiorentina e sembra finalmente essersi preso un ruolo da protagonista in mezzo al campo anche come regista. La sua capacità di adattarsi viene vista come un fattore di crescita a livello personale.

La prossima settimana sarà decisiva perché andrà in scena un nuovo summit tra la dirigenza viola e Italiano. I contatti sono continui anche in questi giorni, ma tra una settimana si farà il primo punto sul mercato e sulle decisioni interne alla rosa. Torreira, ma non solo.