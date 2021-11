ITALIA, Spareggio con la Macedonia. Nel girone...

L'Italia affronterà subito la Macedonia nella semifinale degli spareggi per il Mondiale di Qatar2022. In caso di vittoria contro i macedoni, gli azzurri giocheranno contro la vincente fra Portogallo e Turchia. L'Italia giocherà fuori casa l'eventuale finale, in caso di vittoria contro la Macedonia del Nord, o Lisbona o Istanbul. Questo il quadro completo delle qualificazioni europee per Qatar 2022

Gruppo A

Scozia - Ucraina

Galles - Austria

Gruppo B

Russia - Polonia

Svezia - Repubblica Ceca

Gruppo C

Italia - Macedonia del Nord

Portogallo - Turchia