Italia, Retegui è ko. Contro la Germania toccherà a Kean: il comunicato

Dal ritiro di Appiano Gentile, arriva una notizia non da poco. Mateo Retegui sarà out per le prossime due partite della Nazionale Italiana. L'attaccante dell'Atalanta salterà quindi entrambe le partite contro la Germania, (rispettivamente domani a Milano e domenica a Dortmund) per un problema alla coscia. Per i quarti di Nations League contro i tedeschi è quindi molto probabile che tocchi a Moise Kean, che fino a poche ore fa era in ballottaggio col centravanti italo-argentino. Da capire adesso se Retegui sarà recuperabile per la sfida di campionato dell'Atalanta contro la Fiorentina, in programma domenica 30 marzo al Franchi. Ecco il comunicato della Nazionale Italiana:

