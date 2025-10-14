Italia-Israele, c'è Piccoli tra i convocati. Resta fuori Nicolussi Caviglia

vedi letture

Roberto Piccoli è stato inserito nella lista dei convocati per la gara di stasera tra Italia e Israele ad Udine. L'attaccante viola, dopo essere andato in tribuna nella gara con l'Estonia, ha preso il posto dell'infortunato Moise Kean, ed è stato convocato da Gennaro Gattuso nei 23 arruolabili per stasera. L'attaccante viola avrà il numero 11. Rimane fuori invece un altro viola, Nicolussi Caviglia che nonostante sia stato portato in Nazionale dal CT è andato in tribuna nella gara di sabato scorso e con ogni probabilità lo farà anche stasera.