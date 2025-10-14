Guido Marilungo su Pioli: "Grande allenatore, bisogna dargli tempo"

Oggi alle 13:43Primo Piano
di Redazione FV

Guido Marilungo, ex attaccante di Serie A, si è così espresso a Tuttomercatoweb.com sulla crisi della Fiorentina: "Ripeto, non mi piace dirlo. Quando c'è un cambio di allenatore bisogna dare tempo, in un posto dove negli scorsi anni si è fatto bene. Pioli è un grande allenatore e troverà la quadra giusta nel tempo".