Ipotesi scambio di punte. Leggo: "Si riflette su Dovbyk per Piccoli"

Ipotesi scambio di punte. Leggo: "Si riflette su Dovbyk per Piccoli"FirenzeViola.it
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Ieri alle 13:39Primo Piano
di Redazione FV

L’edizione odierna di Leggo riporta di un possibile intreccio di mercato tra la Roma e la Fiorentina. I club potrebbero pensare a uno scambio di prestiti tra i due rispettivi attaccanti: Artem Dovbyk e Roberto Piccoli. Il quotidiano scrive che il centravanti ucraino non è mai entrato nelle grazie di Gasperini, oltre ad essere stato indisponibile per quasi tutta la stagione per via di una lesione miotendinea alla coscia sinistra. L’ex Girona spera di rientrare per le ultime due gare di campionato.