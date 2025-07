Inzaghi chiama Kean. La Gazzetta dello Sport: "Primi contatti tra agente e l'Al-Hilal"

Mancano quattro giorni alla scadenza della clausola di 52 milioni presente nel contratto di Kean. Ieri si è registrato l'interesse dell'Al Hilal di Simone Inzaghi. L’offerta vera e propria non è ancora stata formalizzata all’agente del calciatore Alessandro Lucci, che però ha ricevuto i primi contatti. Si parla comunque di una proposta ancora più indecente di quella dell’Al Qadsiah, che era di 15 milioni a stagione. In questo caso i milioni sarebbero 20 all’anno per quattro stagioni. Difficile non tentennare, ma il numero 20 viola ha già detto no all’Al Qadsiah, proprio perché vuole continuare la carriera stando in Europa.

Non ha mai detto no a un cambiamento, ma un conto è giocare in uno dei primi tre quattro campionati, un altro perdere parecchi contatti e relazioni sbarcando nel mondo arabo. Le stesse mosse dell'Al Hilal le ha fatte anche il Manchester United. La Premier stuzzica e affascina Moise, che vuole capire proprio in questo decisivo weekend se un’offerta vera e consistente arriverà sul serio dagli inglesi. In Italia si registra un “mi piace” da parte di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan. Ma dal club di viale Aldo Rossi non è pervenuta nessuna proposta.