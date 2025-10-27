Inter-Fiorentina, a San Siro dirigerà Sozza. Al Var ci saranno Ghersini e Chiffi

Sono arrivate le designazioni arbitrali da parte dell'AIA per la nona giornata di Serie A. La sfida di San Siro tra Inter e Fiorentina - in programma dopodomani alle ore 20:45 - sarà diretta dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno. Ecco la squadra di fischietti al completo per la gara tra nerazzurri e viola:

INTER-FIORENTINA (h. 20.45)

Arbitro: SOZZA

Assistenti: COSTANZO – PASSERI

IV uomo: FOURNEAU

VAR: GHERSINI

A.VAR: CHIFFI