Inter-Fiorentina, a San Siro dirigerà Sozza. Al Var ci saranno Ghersini e Chiffi
FirenzeViola.it
Sono arrivate le designazioni arbitrali da parte dell'AIA per la nona giornata di Serie A. La sfida di San Siro tra Inter e Fiorentina - in programma dopodomani alle ore 20:45 - sarà diretta dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno. Ecco la squadra di fischietti al completo per la gara tra nerazzurri e viola:
INTER-FIORENTINA (h. 20.45)
Arbitro: SOZZA
Assistenti: COSTANZO – PASSERI
IV uomo: FOURNEAU
VAR: GHERSINI
A.VAR: CHIFFI
