FirenzeViola

Inter-Fiorentina 0-0: viola alle corde, De Gea compie due super-interventi

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:04Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

A inizio ripresa, quadrupla chance per l'Inter che col passare del tempo aumenta una pressione a tratti insostenibile: prima Dumfries, che sfonda sul settore destro dell'area di rigore e calcia a botta sicura da pochi metri, trovando un intervento salvifico in scivolata di Gosens, che lo stoppa; passano una manciata di minuti e Dimarco col mancino sfiora il palo; ancora Dumfries, in girata, saggia di nuovo i riflessi di De Gea, che si supera al 56' su un colpo ravvicinato di Bisseck volando a togliere il pallone sotto la traversa. Per larghi tratti di serata a San Siro è Inter contro De Gea.