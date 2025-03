Inizia la corsa alla terza finale. La Gazzetta: "Palladino sulla strada di Italiano"

Contro il Panathinaikos inizia la corsa alla terza finale di fila e La Gazzetta dello Sport sottolinea come non ci sia nulla di meglio della terra degli eroi e dei miti, la Grecia, per rilanciare la Fiorentina in una competizione che l'ha sempre vista protagonista. Vincenzo Italiano ha tracciato una strada e Raffaele Palladino sta cercando di seguirla con l’ambizione di cambiare l’ultimo capitolo della storia.

Per riuscirci ha bisogno di ritrovare la Fiorentina migliore e soprattutto il suo centravanti: Moise Kean torna stasera in campo dopo la paura del trauma cranico di Verona e con lui sembra tutto un po’ più facile. In un impianto da 70mila spettatori che sarà pieno a metà - sono attesi al massimo 40mila tifosi del Panathinaikos - c'è polemica tra club e tifoseria greca a cui manca un trionfo in campionato dal 2010. La Fiorentina è favorita, però il momento dei viola non induce alla tranquillità e anche per questo il recupero di Kean è un’ottima notizia. Resta solo da capire chi gli sarà affiancato, Beltran o Zaniolo?