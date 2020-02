INFORTUNI, Ranieri, Baroni e Meli: la situazione

Marco Meli, Riccardo Baroni, Luca Ranieri... Sono tra i tanti giovani della Fiorentina andati a farsi le ossa altrove ma nel loro caso davvero sfortunati. Oscar della sfortuna al terzino viola passato all'Ascoli all'ultimo tuffo a gennaio. Pronti e via, subito in campo, però nell'ultimo minuto della prima gara in bianconero si è infortunato e si è dovuto operare al malleolo per recuperare dal quale sta affrontando un lungo stop. Per Riccardo Baroni invece l'infortunio è arrivato dopo una prima parte di stagione da protagonista al Siena (dove è andato in prestito questa estate). Nella gara con l'Olbia però si è infortunato alla spalla e in queste ore si capirà se operare o meno. Infine Marco Meli, l'attaccante in prestito al Gubbio, ha collezionato poco più di una decina di presenze ma dagli inizi di febbraio è tornato a Firenze per curare un fastidio inguinale. Al centro sportivo viola fa tutti i giorni le terapie necessarie e ne avrà ancora per una settimana o due.