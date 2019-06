IND. FV, Zurkowski sarà a Firenze l'11 luglio. Dopo...

Sarà uno dei volti nuovi della Fiorentina di Montella Szymon Żurkowski e dopo un Europeo Under 21 vissuto da protagonista con la sua Polonia il centrocampista ormai ex Górnik Zabrze vorrà conquistarsi un posto da titolare anche in maglia viola. Intanto, come raccolto da FirenzeViola.it, le vacanze del classe '97 finiranno l'11 luglio, quando sarà a Firenze per le visite mediche. Previsto per lui (come peraltro per Chiesa) più giorni di riposo rispetto al resto della squadra vista la partecipazione all'Europeo. Dopo le visite, Zurkowski raggiungerà i compagni nel ritiro di Moena.