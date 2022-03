IND. FV, VC Valdarno dà lo striscione a Venuti

Durante la gara con il Verona in curva Fiesole è stato srotolato lo striscione a sostegno di Lorenzo Venuti, "Forza Lollo siamo con te", come abbiamo già raccontato anche durante la gara stessa. E al termine della partita, come appreso da Firenzeviola, i tifosi del Viola Club Valdarno hanno voluto consegnarlo allo stesso giocatore, intercettato mentre andava a riprendere la macchina. Venuti, visibilmente emozionato, ha naturalmente ringraziato. In serata poi ha scritto anche il bel post su Instagram: "Fiero e orgoglioso di essere uno di voi. Fiero e orgoglioso di essere fiorentino. GRAZIE GRAZIE GRAZIE ️Cercherò di sdebitarmi dando tutto ciò che posso per portare, insieme ai miei compagni, questa squadra dove merita".