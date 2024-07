IND. FV, Stamani prime visite mediche per alcuni "giovani"

Fonte: Andrea Giannattasio

Ufficialmente le visite mediche della prima squadra si svolgeranno domani al Viola Park ma già stamani qualche giocatore della Fiorentina si è presentato a Bagno a Ripoli per i test in vista dell'inizio del ritiro in programma da mercoledì fino al 17 luglio. In particolare Alessandro Bianco, Filippo Distefano, Lorenzo Amatucci e Dimo Krastev - fresco di rinnovo fino al 2027 - hanno svolto le visite mediche tornando in viola dopo l'anno (o i sei mesi) in prestito altrove.