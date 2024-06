IND. FV, Krastev: rinnovo e offerte dopo anno difficile

Fonte: Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il difensore viola Dimo Krastev è uno dei ragazzi che rientrerà alla base. In realtà il giocatore era in scadenza nel 2024 e per questo la Fiorentina, secondo quanto appreso da Firenzeviola, ha nei giorni scorsi rinnovato il contratto del giocatore bulgaro fino al 2027. Un attestato di stima dopo un anno difficile in cui il giocatore ha trovato pochissimo spazio tra Catanzaro prima e Feralpisalò poi. Con i calabresi Krastev ha giocato 90 minuti in Coppa Italia ad agosto poi si è ritagliato 60 minuti contro la Reggiana a dicembre e pochi minuti contro il Lecco a gennaio.

Passato alla Feralpisalò ha giocato 76 minuti in tre presenze. Troppo poco insomma per permettere al giocatore un percorso di crescita. Tornato alla base e firmato il prolungamento, il giocatore andrà in ritiro con la Fiorentina ma le offerte per lui non mancano, due da club di serie B e due da società estere. L'entourage e la Fiorentina valuteranno insieme dunque quale sarà la soluzione migliore per il difensore.