IND. FV, Stamani incontro Rocco-Nardella: il punto

Questa mattina il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha avuto un incontro con il sindaco Dario Nardella. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il faccia a faccia è andato bene: non ci sono particolari novità da registrare, se non che tutto precede per il meglio. Il primo cittadino di Firenze non rilascerà dichiarazioni, mentre parlerà, come noto, in conferenza stampa Commisso.