IND. FV, Sassuolo-Viola: contatti per Simeone

La Fiorentina e il Sassuolo si studiano e si parlano. Sul piatto un nome più di altri, con i rapporti tra le due società che sono buoni, nonostante il cambio di proprietà e degli uomini mercato viola. Nelle scorse ore si è parlato di un sondaggio da parte dei neroverdi per Giovanni Simeone e secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il club di Squinzi è seriamente interessato all'attaccante argentino.

La valutazione - La formula potrebbe rappresentare un piccolo ostacolo, visto che il club gigliato ha pagato lo stesso Simeone 18 milioni di euro due estati fa e non può certo permettersi di fare una minusvalenza. Per questo è impossibile che decida di farlo partire per meno di 12-13 milioni di euro e in questo senso non è da escludere che l'operazione venga fatta con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Capitolo Duncan - In tutto questo la Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista ma per il momento non trovano conferme le indiscrezioni che parlano di una richiesta al Sassuolo per Alfred Duncan. Possibile che nei prossimi contatti si possa parlare anche di lui, ma per adesso il nome sul tavolo è quello di Giovanni Simeone, che potrebbe andare ad arricchire il reparto avanzato di Roberto De Zerbi.