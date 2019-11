IND. FV, Ribery è a casa con la febbre. Domenica...

Novità di rilievo dal Centro Sportivo Davide Astori, che vedono coinvolto il giocatore di punta della Fiorentina, l'attaccante Franck Ribery. Il francese è pronto a rientrare in campo dopo aver scontato i tre turni di squalifica ma quest'oggi, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, non si è allenato in gruppo a causa di un attacco influenzale. Lo staff tecnico viola conta comunque di poterlo recuperare per la partita di domenica contro il Verona.