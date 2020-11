IND. FV, La Fiorentina rifletterà ancora 48 ore

La Fiorentina prende tempo. Non vuole decidere a caldo dopo la partita, valuta pro e contro di un esonero e prendere la decisione più corretta per il bene della squadra. Dunque tutto può accadere e quasi sicuramente, come raccolto da Firenzeviola, tra stasera e domani non accadrà nulla. Il giorno giusto potrebbe essere invece martedì, alla ripresa degli allenamenti quando Rocco Commisso, in contatto comunque con i suoi dirigenti, dovrà sciogliere il dubbio su chi dovrà dirigerli, se Iachini o Prandelli.