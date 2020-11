Borja Valero non partirà insieme al resto della squadra per la sfida di domani sera contro il Parma al Tardini. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il giocatore spagnolo sta bene ed è rientrato praticamente in gruppo. La Fiorentina, però, ha deciso di non convocarlo in quanto l'ex Inter ha svolto appena una seduta con il gruppo.