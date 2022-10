IND. FV, Cerofolini ha rinnovato fino al 2024

È arrivato un altro rinnovo in casa Fiorentina, quello di Michele Cerofolini. Il terzo portiere viola infatti, come appreso da Firenzeviola, nei giorni scorsi ha prolungato il suo contratto (era in scadenza a giugno) fino al 2024. Il giocatore aretino 23enne, cresciuto nella Primavera della Fiorentina e dopo alcuni prestiti, in estate è rimasto nella Fiorentina come terzo portiere ma ovviamente, chiuso da Terracciano e Gollini, non ha ancora debuttato però la società lo tiene molto in considerazione, apprezza la sua professionalità e l’inserimento nel gruppo. Manca solo l’ufficialità del club che così ha sistemato i suoi due portieri di proprietà.