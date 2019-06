IND. FV, Anche i viola su Bonifazi. Castrovilli...

Domani l'Under 21 si gioca la chance di qualificarsi agli ottavi giocando contro il Belgio, dopo il ko con la Polonia. Tra gli azzurri impegnati nell'Europeo c'è anche Kevin Bonifazi controriscattato dal Torino dopo il prestito alla Spal. Il difensore però ha tante richieste e per questo difficilmente resterà in granata. Il Torino potrebbe usarlo come pedina di scambio (con il Milan per Cutrone?) ma il giocatore piace anche ad altre tre-quattro squadre, tra le quali, come appreso da FirenzeViola, la Fiorentina anche se per ora il mercato non è entrato nel vivo, a maggior ragione per i giocatori che sono impegnati in Nazionale. Il difensore interessava già alla vecchia gestione viola ma l'interesse è stato comunque confermato, nonostante gli 11 milioni sborsati dal Torino per riaverlo che dunque non lo svenderà. Il suo agente tra l'altro è lo stesso di Gaetano Castrovilli il cui futuro si deciderà dopo il ritiro a Moena. Dopo la buona stagione con la Cremonese (nonostante l'operazione subita) il giocatore infatti ha tanti estimatori, nel caso non convinca del tutto Montella.