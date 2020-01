IND. FV, Amrabat ha chiesto info su Firenze

La sfida del San Paolo tra Napoli e Fiorentina sembra accesa anche sul piano del mercato. Il Napoli vuole chiudere per il marocchino del Verona Sofyan Amrabat che però non sembra ancora convinto visto che in quest'ultimo periodo - secondo quanto appreso da Firenzeviola - ha chiesto informazioni anche su Firenze a qualche ex viola. Amrabat sembra attratto dalla Fiorentina perché, ragazzo tranquillo e esteta, vuole una città bella e vivibile allo stesso tempo, a misura d'uomo, e Firenze di sicuro fa al caso suo. Certo è che è difficile per la Fiorentina inserirsi nell'affare tra Verona e Napoli ma l'ultima parola non è ancora scritta e la dirigenza viola aspetta alla finestra. Come già scritto da Fv, Pradè lo aveva già corteggiato (autorizzato a farlo) dopo la partita dei viola con il Verona.