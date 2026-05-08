In 18mila al Franchi ma niente festa. Il "patto" con la squadra scadrà

vedi letture

Sono per adesso circa 18.000 gli spettatori previsti per Fiorentina-Genoa, penultima gara al Franchi della stagione. L'occasione potrebbe essere quella per festeggiare la salvezza - scrive oggi il Corriere dello Sport - Stadio - ma, nei commenti in città e sui social, i tifosi sono stati chiari: non ci sarà niente da festeggiare. Nessuna contestazione ma il “patto” fatto tra il gruppo e la squadra scadrà a breve; aggiunge il quotidiano, poi la Curva Fiesole e i gruppi organizzati si faranno sentire per manifestare il loro disappunto per quanto visto in campo negli ultimi nove mesi.