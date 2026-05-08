In 18mila al Franchi ma niente festa. Il "patto" con la squadra scadrà
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Sono per adesso circa 18.000 gli spettatori previsti per Fiorentina-Genoa, penultima gara al Franchi della stagione. L'occasione potrebbe essere quella per festeggiare la salvezza - scrive oggi il Corriere dello Sport - Stadio - ma, nei commenti in città e sui social, i tifosi sono stati chiari: non ci sarà niente da festeggiare. Nessuna contestazione ma il “patto” fatto tra il gruppo e la squadra scadrà a breve; aggiunge il quotidiano, poi la Curva Fiesole e i gruppi organizzati si faranno sentire per manifestare il loro disappunto per quanto visto in campo negli ultimi nove mesi.
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FirenzeViolaIl "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol goni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?di Alberto Polverosi
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Copertina
FirenzeViolaLa festa non è qui: domenica può arrivare la salvezza per la Fiorentina, ma sugli spalti nessuno spazio per celebrazioni
Luca CalamaiPerché Kean deve restare, perché Gud deve partire, perché mi fa paura Grosso, perché Commisso deve parlare
Andrea GiannattasioGrazie Vanoli, ma adesso è l'ora di far prevalere quell'1%. Paratici ha testa solo per la Fiorentina: la sua rivoluzione copernicana è partita
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