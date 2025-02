Il Torino piomba su Biraghi: possibile addio in prestito con diritto di riscatto

vedi letture

Ipotesi a sorpresa per Cristiano Biraghi: secondo quanto riporta Sportitalia, il Torino sarebbe in questo momento il club più vicino all'ormai ex capitano della Fiorentina fuori rosa da dicembre. Il club granata avrebbe messo gli occhi sul terzino mancino e starebbe lavorando per il prestito con diritto di riscatto. Biraghi è vicino al Torino.

Su Biraghi c'era l'Hellas

Ieri sera era stato l'Hellas Verona a farsi avanti con forza per Biraghi che ora però sembra direzionato verso il Torino. Con gli scaligeri, la Fiorentina stava continuando a parlare del trasferimento in gialloblù del terzino, a prescindere dalla possibilità che faccia il percorso inverso Davide Faraoni. Oggi sarà la giornata decisiva per la risoluzione dell'affare Biraghi.