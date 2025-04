Il titolo del Corriere Fiorentino, "Due perle per l'Europa"

"La prova del 9 viola vale tre punti d’oro. La vittoria nel derby dell’Arno infatti permette alla Fiorentina di conquistare il nono risultato utile consecutivo e, soprattutto, mantenere vivo il sogno europeo. In attesa di giovedì e della prima semifinale di Conference col Betis insomma, il morale è a mille, anche perché vincere senza pezzi da novanta come Kean e Dodò non era affatto scontato". Si aprono così le pagine dedicate ai temi di casa gigliata sulle colonne del Corriere Fiorentino.

Certo, la Fiorentina ha sofferto forse oltre il dovuto nel finale nonostante un'evidente differenza da un punto di vista tecnico ma vista la situazione di classifica, e le assenze pesanti di Kean e Dodo, la cosa fondamentale era fare punti, non importava come. I viola ci sono riusciti grazie alle reti nel primo tempo di Adli, ottimo rientro tra i titolari, e Mandragora, addirittura in rovesciata. Nonostante i limiti e le evidenti difficoltà, anche psicologiche per una vittoria che manca da 19 partite, l'Empoli ha avuto il merito di crederci fino in fondo e di far soffrire la Fiorentina fino al termine del recupero. Forse Palladino, che sicuramente nella ripresa ha pensato anche alla trasferta di Siviglia, ha sbagliato nel togliere entrambe le punte mettendo in attacco Zaniolo con Fagioli a supporto. La Fiorentina ha perso i punti di riferimento e si è schiacciata un po' troppo nel finale. Alla fine però i tre punti sono arrivati, era quello che contava in vista dello scontro diretto con la Roma di domenica prossima.