Dagli inviati Il procuratore di Comuzzo e Ghilardi è al Viola Park: novità ad ore?

Michelangelo Minieri in visita al Viola Park. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il procuratore di Pietro Comuzzo - in trattativa con il Napoli - e anche dell'obiettivo Daniele Ghilardi, è arrivato al quartier generale della Fiorentina per portare avanti le varie questioni di mercato. Questo lo scatto a Minieri realizzato dal nostro inviato al centro sportivo di Bagno a Ripoli: