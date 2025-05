FirenzeViola Il Penzo è un tabù: la Fiorentina non vince a Venezia in Serie A dal 1966

Laguna maledetta, o quasi per la Fiorentina. Ripercorrendo a ritroso i precedenti col Venezia, notiamo infatti come tante volte i viola si siano impantanati dalle parti del Penzo: è successo in occasione dell'ultimo incrocio, 18 ottobre 2021, con Vincenzo Italiano in panchina, la rete decisiva di Aramu e l'espulsione di Riccardo Sottil; era successo, prima ancora, nel penultimo confronto in Serie A, 2-0 del febbraio 2002 griffato Maniero-Magallanes. In mezzo a questi due precedenti anche una vittoria per 2-0 della Fiorentina di Mondonico (15 maggio 2004) ma si trattava di Serie B.

Per trovare una vittoria in Serie A della Fiorentina a Venezia dobbiamo tornare indietro di sei decenni o quasi: 9 ottobre 1966, alla quarta di campionato la Fiorentina allenata da Chiappella passa per 6-2 in laguna (doppiette di Merlo e Hamrin, centri anche per Brugnera e Bertini mentre per i padroni di casa segnano Mencacci e Ferruccio Mazzola). Prendendo in considerazione solo il massimo campionato, la Viola ha perso le ultime cinque partite al Penzo. Un campo stregato per i gigliati, che stasera affronteranno una squadra con l'acqua alla gola. Canovaccio già visto e che, quasi sempre, ha favorito il Venezia.