Il peggiore per i quotidiani: Parisi paga l'ingenuità sul rigore

Venticinque minuti in campo che incidono però, in negativo. Fabiano Parisi non metteva minuti nelle gambe in Serie A da due mesi, dalla prima in campionato col Cagliari. Ieri è entrato nel finale di Milan-Fiorentina per un acciaccato Robin Gosens, lasciando un marchio indelebile sulla partita. Lo ha fatto nell'occasione del contestatissimo rigore accordato al Milan dopo on field review, un contatto lieve su Santi Gimenez che è costato però carissimo, col 2-1 di Leao sul dischetto. Per questo il terzino ex Empoli è il peggiore per i quotidiani: il Corriere dello Sport gli dà 5, stesso voto della Gazzetta dello Sport, che scrive: diventa il colpevole, perché la manata su Gimenez costa la partita, peccato perché era partito bene facendo ammonire Tomori.

Su FirenzeViola.it il direttore Tommaso Loreto scrive: sul primo pallone salta bene Tomori spingendolo al giallo, su quello successivo alza troppo il braccio seppure il rigore sembri molto, troppo severo, 5.

Le pagelle di Fabiano Parisi:

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

La Nazione: 5

Corriere Fiorentino: 5

Tuttomercatoweb.com: 5

FirenzeViola.it: 5