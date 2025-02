Il "Moise Park". Con il 13° gol in A di Kean la Fiorentina vince ancora

Il Corriere dello Sport - Stadio titola a proposito della vittoria della Fiorentina contro il Genoa: "Moise Park". Il riferimento è ai numeri dell'attaccante gigliato, autore anche ieri al Franchi di un altro gol pregevole e fondamentale, il 13° in Serie A in questa stagione con numeri pazzeschi. Grazie anche al gol di Kean, oltre a quello di Gudmundsson, la squadra di Palladino porta a casa così sei punti in due partite e si rilancia in zona Europa in attesa del recupero di giovedì contro l'Inter che ieri ha rimontato il Milan all'ultimo minuto. "Può essere sia tornata la Fiorentina che vince le partite sporche", aggiunge il quotidiano.

Ma nella ripresa soffre tanto

Il neo della partita vinta contro il Genoa resta il secondo tempo, perché la Fiorentina ha sofferto tanto, forse troppo, contro un Grifone che non si è dato per vinto trovando nuova linfa dai subentranti. Come all'Olimpico e come contro il Monza, nei secondi quarantacinque minuti la squadra di Palladino indietreggia troppo e smette di cercare Kean. Anche se la vera palla gol capita sulla testa di Dodo che non riesce a segnare per un salvataggio di Vasquez. La festa viola arriva comunque: ora sono 39 i punti in campionato.