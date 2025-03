Il Milan cerca il talento italiano: nel mirino dei rossoneri c'è anche Comuzzo

vedi letture

Il Milan prossima estate sarà prestata più attenzione agli affari italiani per quanto riguarda il mercato in entrata. Perché si vuole dare un’identità più forte allo spogliatoio e anche per una questione legata alla lista Uefa. Una questione che si porrà se il Milan conquisterà l’accesso alle coppe europee 2025-2026, ma che comunque avrà riflessi in vista del futuro.

Soprattutto se saranno fatti investimenti importanti come quello per il viola Pietro Comuzzo. La priorità rossonera è in altri reparti, ma il difensore, convocato anche da Spalletti in Nazionale, piace parecchio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.