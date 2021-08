IL MIGLIORE, Vlahovic: il serbo è implacabile

I principali quotidiani sportivi hanno eletto, Dusan Vlahovic come miglior giocatore della partita di Coppa Italia di ieri contro il Cosenza media del 7 abbondante per il serbo, definito "implacabile" dal Corriere Fiorentino. Dopo di lui, voti molto simili per Nico Gonzalez. Ecco i giudizi dei giornali:

GAZZETTA: 7,5

CORRIERE DELLO SPORT: 7

CORRIERE FIORENTINO: 7

FIRENZEVIOLA.IT: 7,5