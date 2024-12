IL MIGLIORE, Sottil mette la firma sui due centri viola

E' stato Riccardo Sottil il migliore in campo in casa Fiorentina della sfida giocata ieri contro l'Empoli, sulla base dei voti pubblicati oggi dai principali quotidiani in edicola e da FirenzeViola. L'esterno ha infatti contribuito, all'interno di una prestazione convincente, a realizzare il gol dell'1-1 di Kean (sul suo primo tiro, Seghetti ha respinto male favorendo il centro del numero 20) e quello del momentaneo 2-1 (tiro a giro deviato da Gosens).

Ecco voti di Riccardo Sottil in Fiorentina-Empoli:

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport-Stadio: 6,5

Tuttosport: 7

La Nazione: 7,5

La Repubblica: 6,5

Il Corriere Fiorentino: 7

FirenzeViola.it: 7