Il futuro della Fiorentina e di Palladino in otto giorni: a Napoli il primo round

Napoli, Panathinaikos e Juventus: tutto d’un fiato. Per la Fiorentina si deciderà tutto in appena otto giorni che per Palladino si annunciano caldissimi. Da questa settimana passerà tanto, se non tutto, del futuro della Fiorentina a breve scadenza ma anche a lungo termine: da una parte la direzione con al centro l'allenatore e i prestiti da riscattare o rinnovare, dall'altra l'ipotesi di sprofondare nell'anonimato e quindi procedere a una nuova rivoluzione in estate.

Il risultato di domani a Napoli avrà un valore determinante per immergere la squadra nella tranquillità che servirà per arrivare al ritorno di coppa, giovedì sera (al Franchi) contro il Panathinaikos. Risultato, quello da conquistare con i greci che avrà a sua volta una ripercussione essenziale sullo stato d’animo con cui la Fiorentina andrà a muoversi nella sfida contro la Juve. Tre partite, tre big-match, uno via l’altro, che lasceranno un segno indelebile sulla stagione in corso. E, inutile nasconderlo, anche su quella che verrà. Con scelte, ambizioni e progetti nel segno della continuità. O per l’ennesima volta rivoluzionati.