Il dt della Fiorentina fa scouting al Torneo di Viareggio? No, fa il padre: il figlio gioca nella Ternana

Oggi si è conclusa la prima giornata del Torneo di Viareggio, aperto ieri proprio dalla vittoria della Fiorentina sulla Stella Rossa per 3-0, con le gare degli ultimi tre gironi. Oggi il direttore tecnico della Fiorentina, Roberto Goretti, era a seguire la partita tra Rappresentativa di serie D e Ternana a Badesse, in uno dei campi dove si svolge il torneo stesso. Ma il motivo è tutto personale: il figlio Cristian, terzino classe 2007, gioca infatti nella Ternana (vive infatti a Terni con la madre) e dunque era impegnato nella gara con i rossoneri pareggiata per 1-1 con i pari età della D.