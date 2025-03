Il Corriere dello Sport ci crede: "Con la vera Fiorentina si può fare"

Solo 25 minuti non possono bastare. Mai. La Fiorentina si è dimenticata di giocare per oltre due terzi di gara, come spesso le succede in questa stagione. Un 3-2 che può essere ribaltato giovedì prossimo al Franchi, ma servirà molto di più". Questa l'apertura del Corriere dello Sport-Stadio sulla Fiorentina nel day after del match di andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos. I viola hanno fatto il contrario di quello che aveva chiesto Palladino. Il tecnico campano aveva chiesto ai suoi un approccio feroce e invece dopo 20 minuti la Fiorentina era già sotto di due reti.

Il 2-0 poi è frutto di un erroraccio di Terracciano, il portiere di coppa inserito con una scelta che ha fatto discutere al posto di De Gea. I viola poi si sono ripresi, hanno pareggiato la gara e solo il Var gli ha tolto la gioia del sorpasso. Una prima frazione insomma in cui c'è stata tutta la Fiorentina di questa stagione, fragile ma anche esplosiva. Nel secondo tempo invece la peggior versione della squadra di Palladino è caduta sotto i colpi di Djuricic, Tete e compagni. Inutili i cambi e il cambio di modulo. La Fiorentina esce sconfitta 3-2 dallo stadio Spyros Louis. Non è ancora finita, ma al ritorno ci vuole un'altra Fiorentina.