Il consigliere Masi: "Rifiuti durante gare della Fiorentina ma bocciata proposta di aprire i cassonetti ai non residenti"

vedi letture

“Cassonetti con chiavetta elettronica. Gioie e dolori, soprattutto quando allo Stadio Artemio Franchi gioca la Fiorentina. E non solo per il risultato calcistico, perché i tifosi non fiorentini non hanno la chiavetta elettronica necessaria adesso per aprire i contenitori, con il rischio concreto che i rifiuti prodotti si accumulino per strada” così il Capogruppo del MoVimento 5 Stelle Lorenzo Masi in Palazzo Vecchio, come riportato dal sito del Comune.

“Per ovviare a questa criticità abbiamo proposto di rendere accessibili i cassonetti per tutti - residenti e non – ma solo nelle giornate di svolgimento delle partite in casa della Fiorentina”.

“Si tratta di una proposta che mira a preservare il decoro della zona dello Stadio e la vivibilità del quartiere 2 e dei suoi residenti”.

“Dispiace che nella Commissione Ambiente alcuni suoi componenti di maggioranza non abbiano colto il punto della proposta, che è quello di agevolare la raccolta dei rifiuti in situazioni, quali quella di una partita di calcio come durante un concerto, da parte di chi arriva da fuori città”.

“Il problema dei rifiuti, lo sappiamo, è cruciale per la nostra città. Lasciando aperti i cassonetti, avremmo incentivato la corretta raccolta dei rifiuti prodotti, aiutando con un semplice gesto anche il lavoro dei tanti operatori ecologici che contribuiscono ogni giorno a mantenere pulita la nostra città” conclude Masi.