IL COMMENTO, Giorni surreali. Ma no ai fischi

Alberto Polverosi sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio scrive che si vivono giorni surreali a Firenze. E citando alcune parole pronunciate da Commisso in conferenza stampa che facevano riferimento al fatto che i giocatori ce l'hanno con i giornalisti, Polverosi scrive: "In realtà il pari col Riga ha fatto contenti i giornalisti, ma quelli della Lettonia". Poi anche le parole sulla cessione di Vlahovic, definita fenomenale da Commisso. "Una grandissima operazione finanziaria che si sta ripercuotendo in modo evidente, ma con un segno opposto, sulla squadra" scrive Polverosi.

Conclusione poi sui fischi del Franchi: "Per la prima volta da quando Italiano allena la Fiorentina, sono arrivati i fischi dal Franchi a fine partita. Fischi esagerati. Certo, erano fischi di impazienza di una città impaziente come Firenze, quando invece ci vuole equilibrio. La gente deve assorbire un paio di concetti-base. Il primo: la Fiorentina è al primo anno di Coppa, con tre gare a settimana, non c’è un filo di esperienza, sotto questo aspetto, nella storia dell’allenatore, dei giocatori e nemmeno dei dirigenti. Il secondo: basta dare un’occhiata alle altre squadre impegnate in coppa per capire che la continuità di rendimento non sarà compagna di viaggio di nessuno, in una stagione così stressata e stressante".