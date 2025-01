IL COMMENTO, Contropiede, un'arma...conosciuta

FirenzeViola.it

Alberto Polverosi, storica firma del Corriere dello Sport-Stadio nonché opinionista di Radio FirenzeViola, ha commentato così sul quotidiano la vittoria della Fiorentina sul campo della Lazio: “Col contropiede, con tanto spazio a disposizione, la Fiorentina ha segnato due gol in 17 minuti e centrato un palo che, con un paio di centimetri in meno, probabilmente avrebbe chiuso la partita già dopo mezz’ora. Invece ha sofferto fino alla fine, fin quasi al 100', fino all’ultimo istante quando Pedro ha centrato il palo interno. Sarebbe stato il 2-2. Questa vittoria dei viola è una specie di liberazione dopo quattro sconfitte e due pareggi. Era una squadra in crisi e, come all’andata, la Lazio l’ha risollevata. Nuova nella testa, nella logica e negli uomini.

Tre centrocampisti, anche se uno dei tre, Folorunsho, si muoveva nella posizione di esterno destro però con le caratteristiche del centrocampista; poi una punta e due trequartisti, anche se uno dei due, Beltran, lavorava sodo, ma sodo davvero, sul corridoio di sinistra. Tanto lavoro non gli ha tolto la lucidità in occasione del 2-0. L’ultima novità era quella di Pongracic al posto di Comuzzo: l’ex leccese, finalmente spedito in campo da Palladino, ha dimostrato che averlo così a lungo trascurato è stato un errore”.