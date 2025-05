FirenzeViola Il Brentford riscatterà Kayode dalla Fiorentina: ecco la cifra

Con il finale di stagione certificato ieri sera con il ritorno in Conference League per la quarta volta consecutiva, iniziano ad arrivare le prime decisioni per la Fiorentina che verrà. Il Brentford ha comunicato alla società viola di riscattare definitivamente Michael Kayode, classe 2004 arrivato in prestito dai viola lo scorso gennaio.

Dopo i 500mila già versati per il prestito qualche mese fa, il club di Premier League verserà nelle casse della Fiorentina 17 milioni di euro ulteriori. Un gruzzoletto che il club gigliato potrà sfruttare per costruire la squadra per la prossima stagione, e che sarà messa sul piatto delle riflessioni che avverranno oggi con l'allenatore Raffaele Palladino, pronto a restare in sella anche la prossima stagione a meno di clamorosi imprevisti.