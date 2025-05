Ufficiale Il Brentford riscatta Kayode. Le parole del classe 2004: "Ho sempre sognato di giocare in Premier"

Adesso è ufficiale: Michael Kayode è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Brentford. Lo ha comunicato il club londinese. In prestito da gennaio, l'ormai ex calciatore della Fiorentina è stato riscattato per 17 milioni (qui i dettagli dell'affare). Il classe 2004 ha firmato con le bees un contratto fino al 2030, commentando così la scelta fatta ai canali ufficiali del Brentford: "Sono entusiasta di prolungare la mia permanenza al Brentford.

Mi sono sentito accolto benissimo fin dal primo giorno in cui sono arrivato al club, grazie ai miei compagni di squadra e all'attenzione che lo staff tecnico mi ha dimostrato. Ho sempre desiderato giocare in Premier League fin da bambino ed è stato fantastico farlo qui. Non vedo l'ora di giocare ancora la prossima stagione e oltre!".