Fronte Kean: se la Viola non fa partire Moise il Como è pronto ad andare su David

Fronte Kean: se la Viola non fa partire Moise il Como è pronto ad andare su DavidFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 23:30Primo Piano
di Redazione FV

Arrivano novità sul fronte relativo al futuro di Moise Kean. Secondo infatti quanto riportato da Sky Sport, il centravanti viola, promesso sposo del Como per una cifra di 35 milioni di euro più 5 di bonus, potrebbe non andare alla corte di Fabregas prima della fine del mercato.

Se infatti i viola non troveranno il sostituto di Moise, il Como cambierà obiettivo e potrebbe spostare la propria attenzione su David della Juventus, in uscita dai bianconeri e nel mirino anche dell'Atletico Madrid. Una vicenda questo dell'intreccio tra attaccanti che terrà banco in queste ultimissime ore della sessione estiva di calciomercato.