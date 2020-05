IACHINI, Tampone e riunioni: il tecnico è pronto

Gli allenatori pronti a tornare in campo. Se Pioli, Conte, Gattuso e qualcun altro (club con il centro sportivo principalmente) sono già andati dal 4 maggio, per altri tra cui Sarri (oggi alla Continassa) e Iachini sono pronti a rituffarsi nel lavoro dopo due mesi. Anche il tecnico viola, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, in questi giorni ha fatto il tampone (passo obbligato per entrare al centro sportivo) e per fortuna ha l'ok per ripartire così ha già avviato delle riunioni tecniche per mettere a punto il lavoro da fare e soprattutto il modo in cui farle, come da protocollo che la Fiorentina ha scelto di seguire alla lettera. L'attenzione d'altronde, con quello che giocatori, staff e dirigenti (vedi il racconto di Pradè in queste ore a Sky) hanno passato, è d'obbligo, così anche il controllo sulle performance dei giocatori, anche con appositi macchinari.