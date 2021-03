IACHINI, Punta sempre sul 3-5-2 ma con una novità

Beppe Iachini è pronto a tornare ad allenare la Fiorentina in Serie A e il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sulle prime idee del nuovo corso del tecnico esonerato a fine 2020 e tornato per sostituire Prandelli. Iachini ha ritrovato un gruppo che conosce bene, pur senza più Lirola, Cutrone, Saponara e Duncan ma con un Malcuit (e un Kokorin) in più. Proprio l'esterno del Napoli potrebbe diventare importante nel 3-5-2 che Beppe Iachini ha intenzione di porre ancora come modulo di riferimento.