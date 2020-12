TUTTOSPORT, Ecco lo smart working di Prandelli

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione per quanto riguarda l’assenza dei campi di mister Cesare Prandelli dopo la sua positività al Covid-19 riscontrata nei giorni scorsi: come riporta il quotidiano, il tecnico sta seguendo gli allenamenti da casa, con un sistema di telecamere posizionate sul campo. Sono solitamente utili per studiare la tattica ma adesso vengono anche inviate in tempo reale sul computer di casa del tecnico in modo che possa assistere per intero alle sedute di lavoro svolte ogni mattina al centro sportivo. In campo invece è presente fisicamente il suo vice, Gabriele Pin, che poi fa una relazione completa e dettagliata sulla giornata. Prandelli si tiene in contatto con il gruppo sia prima che dopo l’allenamento per mantenere saldo il rapporto e parlare ai suoi ragazzi in videochiamata. Il tecnico, lo ricordiamo, è asintomatico.