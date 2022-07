TMW, Viola, contatti per Bourigeaud del Rennes

Arrivano novità per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, a caccia di un centrocampista di qualità da regalare a mister Vincenzo Italiano. Secondo quanto raccolto da TMW, ci sono contatti in corso per un nome gradito al club viola come il francese Benjamin Bourigeaud. Ventotto anni (classe '94), gioca nel Rennes ed è in scadenza nell'estate del 2023 (è stato accostato anche alla Lazio come possibile sostituto di Luis Alberto). Interessamenti anche dalla Premier League, con Everton e Leicester in prima fila.